Гравці національної збірної переходять на українську мову

Футболісти і тренери збірної України домовилися на всіх прес-конференціях спілкуватися українською мовою. Про це написала письменниця Лариса Ніцой після розмови з нападником Артемом Довбиком, якого вона вчора розкритикувала, повідомляє Сегодня.

"Мені подзвонив Артем Довбик. Ми з ним довго говорили по телефону. Я розповідала йому, що українській зірці і герою неприпустимо говорити в публічному просторі неукраїнською мовою. Пояснювала, чому.

А він казав, що хоч його батьки й українськомовні, він постійно перебував з російськомовними тренерами.

Він попросив мене написати допис, що він поспілкувався з тренерами і вони дійшли висновку, що будуть говорити на всіх прес-конференціях українською", – написала Ніцой в Facebook ﻿.

Також вона додала, що хоче вірити в цю історію, але не впевнена, що розмовляла зі справжнім Довбиком.

Проте, на своїй сторінці в Instagram Артем залишив пост українською мовою, хоча до цього його повідомлення були переважно російською або англійською.