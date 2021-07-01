Гравці національної збірної переходять на українську мову
Футболісти і тренери збірної України домовилися на всіх прес-конференціях спілкуватися українською мовою. Про це написала письменниця Лариса Ніцой після розмови з нападником Артемом Довбиком, якого вона вчора розкритикувала, повідомляє Сегодня.
"Мені подзвонив Артем Довбик. Ми з ним довго говорили по телефону. Я розповідала йому, що українській зірці і герою неприпустимо говорити в публічному просторі неукраїнською мовою. Пояснювала, чому.
А він казав, що хоч його батьки й українськомовні, він постійно перебував з російськомовними тренерами.
Він попросив мене написати допис, що він поспілкувався з тренерами і вони дійшли висновку, що будуть говорити на всіх прес-конференціях українською", – написала Ніцой в Facebook.
Також вона додала, що хоче вірити в цю історію, але не впевнена, що розмовляла зі справжнім Довбиком.
Проте, на своїй сторінці в Instagram Артем залишив пост українською мовою, хоча до цього його повідомлення були переважно російською або англійською.
Хочу подякувати вболівальникам за несамовиту підтримку і віру. Це історична перемога для нашої країни, і я гордий бути частиною команди! Ми з тобою, Бесєдін!", – написав Довбик після перемоги над Швецією.