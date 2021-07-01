Індонезія введе екстрені заходи через COVID-19

В Індонезії на цьому тижні введуть обмежувальні заходи для боротьби з різким зростанням нових випадків зараження коронавірусом, повідомляє Інтерфакс.

За словами президента країни Джоко Відодо, з п'ятниці протягом більш ніж двох тижнів будуть діяти "екстрені" обмеження в Джакарті, на острові Ява і на Балі.

"Ситуація змусила нас зробити більш серйозні кроки... Я вирішив ввести екстрені обмеження", - сказав Відодо, звертаючись до нації.

Заходи передбачають переведення на дистанційну роботу всіх співробітників, які не зайняті в життєво важливих сферах, заняття в школах тепер будуть проходити онлайн. Будуть закриті магазини і мечеті.

Місцева влада попереджає про високу швидкість поширення нових штамів коронавірусу. Середньодобовий приріст нових випадків перевищує 21 тис.

За час пандемії в Індонезії виявили близько 2,1 млн випадків COVID-19, понад 58 тис. з них мали летальні наслідки.