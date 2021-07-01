В Україні знижується захворюваність COVID-19

Захворюваність COVID-19 в Україні стабільно знижується, зростання захворюваності можна очікувати восени, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми реєструємо стабільне зниження. Найближчим часом підйому захворюваності не очікується", - повідомила завідувачка відділом організації епіднагляду ЦОЗ Оксана Кошалко.

За її словами, за останню добу в країні зафіксовано близько 700 випадків захворювання. У той же час разом знижуються показник смертності і інші епідпоказників, зокрема, динаміка зростання, завантаженість ковідних ліжок і кількість госпіталізацій в добу.

Разом з тим Кошалко підкреслила, що карантинні обмеження ніхто не відміняв і їх дотримання допоможе зустріти нову хвилю COVID-19.

"Влітку ми не очікуємо підйому, але очікуємо підйом захворюваності восени", - сказала вона.

За словами Кошалко, поява в Україні індійського штаму "дельта" - це тільки питання часу, але вакцинація двома дозами вакцини значно знижує ймовірність несприятливого перебігу коронавірусної інфекції, викликаної цим штамом.

Вона також наголосила на необхідності вакцинуватися від грипу в майбутньому епідсезоні.