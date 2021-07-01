ВР хоче посилити покарання за махінації з е-грошима

В Україні можуть посилити покарання за незаконні дії з платіжними картками та електронними грошима. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроєкт №3783, повідомляє РБК-Украина.

Документ підтримали 308 парламентаріїв.

Закон передбачає покарання за підробку документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, е-грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання е-грошей, якщо воно завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Таке порушення карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 тисяч - 170 тисяч гривень), або обмеженням волі на строк до трьох років.

За ці ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у разі, якщо вони завдали шкоду у великому розмірі, буде загрожувати штраф від десяти тисяч до двадцяти тисяч НМДГ (170 тисяч - 340 тисяч гривень), або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.

Якщо махінації вчинила організована група або службова особа з використанням свого службового становища чи у разі, якщо вони завдали шкоду в особливо великому розмірі, це каратиметься штрафом від двадцяти тисяч до сорока тисяч НМДГ (340 тисяч - 680 тисяч гривень), або позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з конфіскацією майна.

Згідно з законом, істотною шкодою вважається така, що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; у великому розмірі - якщо її сума у 250 і більше разів перевищує один НМДГ; в особливо великому розмірі - якщо її сума у 600 і більше разів перевищує такий мінімум.

Покарання за підробку документів для держреєстрації юрособи та ФОП

Посилюється відповідальність за внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для її проведення документів, які містять завідомо неправдиві відомості, якщо воно завдало істотної шкоди правам, свободам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юросіб.

Такі дії будуть каратися штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 тисяч -170 тисяч гривень), або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

За це порушення, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, чи у разі, якщо воно завдало шкоду у великому розмірі, загрожуватиме штраф від десяти тисяч до двадцяти тисяч таких мінімумів (170 тисяч - 340 тисяч гривень) або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Якщо вказані вище дії вчинила організована група або особа з використанням свого службового становища чи у разі, якщо вони завдали шкоду в особливо великому розмірі, це каратиметься штрафом від двадцяти тисяч до сорока тисяч НМДГ (340 тисяч - 680 тисяч гривень), або позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Автор: Юлія Струк