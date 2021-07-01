Кубраков визнав брак палива на Укрзалізниці

Дефіцит дизельного пального на АТ "Укрзалізниця" мають подолати вже найближчими днями, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я безпосередньо бачу, скільки відвантажується і що відбувається з пальним. Сьогодні-завтра дефіцит буде подолано", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час онлайн-зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

Раніше екс-міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що "Укрзалізниця" вже не має запасів пального, й понад 60 вантажних поїздів стоять без руху.