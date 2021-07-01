Кулеба назвав мету зустрічі Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден на зустрічі в липні будуть детально обговорювати участь США в процесі політико-дипломатичного врегулювання і протидії російській агресії. Про це в інтерв'ю розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Ліга.net.

"Зустріч заради зустрічі з Байденом - це в принципі не та категорія, яка може застосовуватися. Це зустріч з президентом найвпливовішої країни в світі", - зазначив Кулеба.

Програма-максимум для України - зробити новий крок в питаннях взаємодії зі США у сфері безпеки й оборони, інвестицій і торгівлі, зазначив міністр.

"Я поки не знаю, вийдемо ми з зустрічі вже з готовим відповіддю про те, якою буде участь США в процесі політико-дипломатичного врегулювання і протидії російській агресії, але точно президенти будуть дуже докладно про це говорити. Це буде ключова тема", - сказав він.

Мета - знайти максимально результативний формат участі США у врегулюванні:

"Американці вже в цьому процесі. Але цього недостатньо, щоб змінити поведінку Росії".

Росіяни, стверджує він, категорично не відкидають питання взаємодії з США:

"Згадайте лінію Сурков-Волкер. Але в нормандському процесі проблеми є. Всі говорять: Росія, ти - сторона конфлікту, виконуй зобов'язання, припиняй війну. А Росія каже: ні, ми не сторона конфлікту".

Поки цей вузол не вдасться розв'язати, повноцінне врегулювання неможливо, вважає Кулеба:

"І треба з американцями дуже предметно поговорити про те, як це зробити. Яку побудувати комбінацію, щоб ми вийшли з глухого кута".

Кулеба додав, що Зеленський хоче і готовий зустрітися і з президентом Росії Володимиром Путіним. Консультації веде Офіс президента.