Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод виставлений на продаж

Завдані керівництвом збитки і погіршення ринкових позицій змусили акціонерів Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу (БХФЗ) сім'ю Безпалько виставити підприємство на продаж, повідомляє УНИАН.

В даний момент вони ведуть переговори про продаж належного їм пакета акцій інвестиційній компанії Horizon Capital.

Поки невідомо, в яку суму оцінюється завод і які саме активи виставлені на продаж.

Раніше сім'я Безпалько, яка, за деякими оцінками, контролює більше 50% акцій БХФЗ, виявилася учасником судових процесів. Так, акціонери заводу і 8 топ-менеджерів стали відповідачами в Господарському суді Києва і в судах Англії, Німеччини та Швейцарії у справах про можливе шахрайство, відмивання грошей і несплату податків, а також в організації схеми виведення грошей заводу на рахунки компанії, тісно пов'язаної з акціонерами і топ-керівниками БХФЗ.

Передбачається, що директор з розвитку бізнесу БХФЗ Ірина Ржепецька (дочка голови правління Миколи Безпалька і колишнього гендиректора Людмили Безпалько) як мінімум з 2015 року через зареєстровану в Англії фірму «Метабей» виступає посередником у закупівлі фармацевтичної сировини за завищеними цінами і отримує різницю за рахунок БХФЗ .

Фармацевтична фірма «Дарниця», яка володіє 31% акцій БХФЗ і виступає заявником у цих справах, оцінює збитки від дій топ-менеджерів в не менше 6,8 млн доларів.

Рахунки «Метабей» в даний момент заарештовано за рішенням Високого суду справедливості Лондона.

Після того, як ЗМІ повідомили про схему виведення грошей БХФЗ на рахунки сім'ї Безпалько, нинішній гендиректор заводу Михайло Пасічник подав до Печерського районного суду Києва п'ять однакових позовів про захист честі, гідності та ділової репутації. Відповідачами були вказані компанія «Дарниця», адвокат юридичної фірми Aequo Євген Левицький, який представляє інтереси «Дарниці», а також видання «РБК-Україна».

На думку Левицького, подача кількох однакових позовів могла бути спробою з боку керівництва БХФЗ маніпулювати системою автоматичного розподілу справ між суддями.

Між тим партнер Horizon Capital Костянтин Магалецький не підтвердив інформацію про купівлю БХФЗ, але й не спростував.