Сюмар про закон щодо деолігархізації: це погана комедія

Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що закон про деолігархізацію, за який проголосували нардепи, є "нечесною комедією". З неї планують зробити цілий серіал для утримання рейтингу, повідомляє Обозреватель.

Виступаючи з трибуни Верховної Ради у п'ятницю, 1 липня, вона назвала деолігархізацію великою корупційною схемою.

"Люди, які сьогодні при владі, спеціалізувались на тому, що знімали комедії, і продовжують робити це далі. Тільки якщо раніше комедія з Кіркоровим називалась "Любовь в большом городе", то те, що зараз буде відбуватися, можна назвати "Любовь с большими парнями" за грубі гроші. Чому? Тому що весь цей закон найбільше нагадує мегакорупційну схему за принципом "вхід рубль – вихід десять" , – говорить Сюмар.

На переконання нардепки, "олігархи радісно проголосують за цей закон".

"Тому що вони дуже добре знають, що це всього-навсього гра. Ігри для електорату. І завтра ті самі олігархи будуть далі отримувати свої надприбутки. Тому що далі влада просто підніме тарифи, і люди, мільйони українців, які будуть дивитися шоу по телевізору, будуть цим самим олігархам платити вищі тарифи" , – прогнозує Сюмар.

За її словами, це погана і нечесна комедія, яка нагадує фарс.

"Так як і боротьба з контрабандою, мільярд дерев і подібні пусті й фейкові речі. Для того, щоб боротися з олігархами, треба ухвалювати антимонопольне законодавство, треба не брати людей олігархів у списки депутатів і не призначати цих людей міністрами. Але цього не буде. Буде шоу "деолігархізація на всіх телеканалах країни" , – резюмує Вікторія Сюмар.

Як відомо, три опозиційні фракції – "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" розробили спільний законопроєкт для боротьби з олігархією (5599-1).