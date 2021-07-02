Кошти "лопнувших" банків пустять на покупку ОВДП

Верховна Рада остаточно схвалила законопроект №4546 про захист вкладників "лопнувших" банків. Одне з головних нововведень документа - ліквідованим банкам дозволять купувати облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) для розрахунку з вкладниками. Рішення про інвестування коштів буде приймати Фонд гарантування, повідомляє UBR.

Іншими словами, тимчасово вільні гроші банку, що знаходиться на стадії ліквідації, ФГВФО буде направляти на покупку облігацій під відсотки. Такі операції будуть приносити додатковий дохід, що має в майбутньому дозволити розрахуватися з більшою кількістю вкладників, які тримали в банку більше гарантованих державою 200 тис. грн.

При цьому в самих вкладників дозволу на розпорядження, по суті, їх засобами ніхто питати не буде.

Як зазначив керуючий партнер АО Suprema Lex Віктор Мороз, задум парламентаріїв хороший (одним з авторів законопроекту був, до речі, глава податкового і митного комітету Ради Данило Гетманцев). Хороший, пояснює юрист, оскільки влада нарешті згадала про відповідальність перед більшими кредиторами.

"Кошти, яких у фонду не вистачає для розрахунку з вкладниками "200+", будуть пробувати дозбирувати шляхом такого розміщення. ФГВФО отримає додатковий дохід, яким зможе розрахуватися. У всіх банків на ліквідації (їх зараз понад 90) залишилося майно і кошти, яких недостатньо для виплат вкладникам "200+" , - зазначив він.

Законодавча заковика

Фонд гарантування проводить для розрахунку аукціони з продажу майна та прав вимоги ліквідованих банків, але вони малоефективні, звертає увагу юрист. Тому депутати і вирішили створити подібний інструмент. Критики законопроекту вважають, що таким чином ФГВФО стане комерційною структурою, що заборонено законодавством.

Сам Мороз такої позиції не поділяє. І загалом закон вітає. Він вважає, що ФГВФО не стає таким чином комерційною структурою, оскільки отримання доходів - це необхідна, але недостатня для цього умова. Він наводить приклад ОСББ, які також отримують доходи, але комерційною структурою не є.

Мороз вітає документ на папері, але має питання до його практичної реалізації.

У свою чергу адвокат, старший партнер АО "Кравець і партнери" Ростислав Кравець стає на бік супротивників прийнятого парламентом документа і вважає, що насправді в цьому випадку закон порушується.

"Я ставлюся до прийнятого закону негативно, так як завдання Фонду гарантування не в тому, щоб займатися спекуляціями на фінансовому ринку за допомогою ОВДП, а займатися ефективним управлінням і пошуком активів банків, поверненням коштів вкладникам" , - висловив думку Кравець.

За які "бабки" фонд буде купувати облігації

Кравець стверджує, що ФГВФО намагається таким чином компенсувати дисконти, які він надає на торгах, розпродаючи активи банків. Іноді такі знижки можуть досягати 98%, оскільки такі активи - як це постійно пояснюють у самому фонді - купують неохоче. Ці активи малоліквідні.

"Це неприйнятно. Такі операції не у сфері його компетенції. І перетворювати ФГВФО в фінустанову, яке буде займатися такими речами, неправильно. Тим більше, фонд сьогодні, беручи до уваги його зобов'язання перед Мінфіном і НБУ, є банкрутом. Згадаймо хоча б про розмови реструктуризації його боргів ", - говорить адвокат.

Саме у зв'язку з цим фактом він звертає увагу, що невідомо, за які кошти ФГВФО буде купувати держоблігації. Кравець стверджує, що це нонсенс, коли фонду не вистачає коштів для виплат вкладникам, але паралельно з цим він намагається за гроші, які не повертає кредиторам банків, вкладатися в ОВДП.

"ФГВФО стає комерційною структурою. І те, що він бере у Мінфіну з Нацбанком кредити під відсотки - неправильно і незаконно" , - резюмує юрист.

Кравець, зокрема, має на увазі законопроект №5542-1, який серед іншого покликаний збільшити гарантовану суму відшкодування коштів за вкладами з 200 тис. до 400 тис. грн вже з дня набрання чинності закону і до 31 грудня 2022, а з 1 січня 2023 року - до 600 тис. грн. Цей документ Рада також прийняла 30 червня.

Другий головний пункт документа - реструктуризація боргів ФГВФО перед Мінфіном. Логіка проста: фонд позичає у міністерства і Нацбанку гроші, щоб розрахуватися з вкладниками, а віддає борги вирученими грошима на аукціонах з продажу майна збанкрутілих банків, що Кравець і вважає неприйнятним.

Гроші пустять в обіг

Сам Гетманцев у себе в Telegram пише, що схвалений Радою законопроект покликаний уточнити регулювання порядку проведення ліквідації банків, удосконалити механізм збереження активів фінустанов і уточнює питання роботи Фонду гарантування з кредиторами банків, які виводяться з ринку.

"В цілому законопроект дозволить ефективно проводити заходи щодо виведення банку з ринку; сприятиме збереженню активів банку і запобіганню втрати майна банку; дозволить задовольняти більшу кількість кредиторів банків, які виводяться з ринку" , - вважає нардеп.

Крім цих загальних фраз, Гетманцев пояснює, що закон дозволить фонду, зокрема, уникнути інфляційних ризиків. Логіка в тому, що фонд може продати майно "лопнувшого" банку, коли реєстру кредиторів фінустанови ще немає (виплати не проведені). Тому фонду і дали можливість купувати облігації, зокрема, і в таких ситуаціях.

Річ у тім, що ці короткострокові ОВДП мають найвищий рівень ліквідності. І щоб отримані на торгах кошти не лежали "мертвим вантажем" на рахунках Нацбанку, краще пустити їх в оборот з метою додаткового доходу.