Доктор розповів, як побороти почуття голоду і не переїдати

Після повноцінного прийняття їжі ви повинні надовго залишатися ситими та взагалі не думати про перекуси - тоді й жорсткий контроль апетиту для схуднення не знадобиться. Їжте тоді, коли ви дійсно голодні, а не просто «за компанію», повідомляє Доктор Петрик.

Гладка шкіра, сильні нігті та волосся, підтягнуті м'язи, правильна робота кишківника ... Щоб підтримувати здоров'я, організму потрібні ресурси - білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали. І бере він їх не з повітря, а з їжі, що з'їдається. Тому дієта, щоб схуднути, повинна означати не обмеження БЖУ, а повноцінне, збалансоване харчування. Якщо й обмежувати себе - то в фастфуді та солодощах.