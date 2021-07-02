Каблуки на параді: у Раді закликали провести службове розслідування
Народні депутати закликали міністра оборони Андрія Тарана провести службове розслідування стосовно рішення про необхідність курсанткам маршувати на підборах під час параду до Дня Незалежності на Хрещатику і попросити за це вибачення у жінок-військовослужбовців, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У порівнянні з 2014 роком жінок у військах побільшало в рази. І як багато жінок надихнулося після цих змін йти й служити у збройних військах наших. І як можна зганьбити цю просту ідею натхнення - це провести військовий парад до 30-річчя нашої незалежності, на якому жінки-військові мають маршувати на підборах. Цей, вибачте, лютий треш ми побачили на сайті Міністерства оборони. Пане міністре оборони, це ви так наближаєте наші війська до стандартів НАТО?", - заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.
Кондратюк закликала провести службове розслідування за результатами якого відзвітувати,
"скільки коштів було витрачено на закупівлю цього взуття з наших податків і хто понесе матеріальну відповідальність за це, публічно вибачитися за таке приниження жінок перед своєю армією і ветеранками".
Віцеспікерка також уточнила, що на сьогодні в Збройних силах України служить більше ніж 31 тис. жінок, із них 4 100 є офіцерами, статус учасника бойових дій отримали понад 13,5 тис. жінок.
Разом із Кондратюк до трибуни вийшли, зокрема, представники фракцій "Європейська солідарність" та "Голос".
Представниці фракції "Європейська солідарність", виходячи до трибуни, принесли з собою дві пари жіночих туфель на підборах, одну з яких пізніше подарували міністру оборони.
Як повідомлялося, напередодні в Міністерстві оборони України поінформували, що на параді до Дня Незалежності на Хрещатику курсантки маршуватимуть на підборах. Це рішення викликало критику з боку користувачів соцмереж та опозиційних політиків.