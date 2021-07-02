Чому Україна перевершила Росію на Євро-2020

Колишній тренер збірних СРСР, Росії, донецького "Шахтаря" і ряду інших команд Анатолій Бишовець порівняв український і російський футбол, повідомляє УНИАН.

Відповідаючи на запитання tnv.ru﻿ про те, чому Україна досягла результату на Євро-2020, а Росія провалилася, Бишовець зазначив:

"Історично так склалося, що футбол в Україні домінував, а російського футболу ніколи й не було. Швидше це був московський футбол. Ну і ми всі знаємо, що збірна України комплектується за базовим принципом. В основному складі стабільно по 5-6 представників київського "Динамо".

"Питання підготовки резерву в українську збірну поставлено дуже серйозно. Вони готують свою молодь, а не займаються масовою закупівлею гравців, як це прийнято в деяких російських клубах. У підсумку київське "Динамо" стає чемпіоном в Україні, випереджаючи донецький "Шахтар", у якого дещо інший підхід" , - додав фахівець.

Бишовець підкреслив, що збірна України пройшла процес перебудови, а Росія не прогресує:

"Команда Андрія Шевченка перебудувалася, у збірній пройшла зміна поколінь, а збірна Росії досі живе десь у 2016-2017 роках. Прогресу у нас з тих часів так і не вийшло. І, головне, перспектив якихось не видно. Припустимо прийде якийсь новий тренер, і я насилу уявляю, яка у нас команда буде грати з хорватами у вересні".

Нагадаємо, збірна України на Євро-2020 дійшла до чвертьфіналу, а Росія не змогла вийти з групи.