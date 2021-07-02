Олімпійські ігри в Токіо можуть пройти без глядачів

Організатори Олімпійських ігор в Токіо розглядають питання заборони доступу вболівальників на деякі змагання. Це пов’язано з поширенням COVID-19, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише Еміурі Сімбун﻿.

За інформацією місцевого видання, глядачів можуть не допустити на ряд змагань.

Так, людей не пускатимуть на старти, що проходять у вечірній час, а також змагання на великих об'єктах.

Зазначено що на змагання, які будуть проходити у приміщеннях, можливо, будуть допускати глядачів.

Однак влада налаштована на категоричну зоборону доступу до змагань, які будуть "проходити вздовж дороги".

Також стало відомо, що учасників Олімпіади в Токіо можуть виключити і депортувати, якщо вони порушуватимуть правила карантину.