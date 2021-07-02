Менше цукру та хліба: як змінилося харчування українців за 10 років

Державна служба статистики України оприлюднила дані про споживання продуктів харчування в домогосподарствах за 2010-2020 роки. За цей час впало споживання усіх продуктів, окрім фруктів та м'яса, повідомляє РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, у розрахунку на одну особу у 2020 році споживання м’яса і м’ясопродуктів становило 5,2 кг на місяць. Це трохи більше, ніж у 2010 році - 5,1 кг.

Споживання молока і молочних продуктів знизилося з 19,2 до 18,9 кг, споживання яєць з 20 до 19 штук на місяць.

Крім того, споживання риби і рибопродуктів впало з 1,8 до 1,4 кг, олії з 1,8 до 1,4 кг, цукру з 3,0 до 2,4 кг.

Споживання картоплі знизилося з 7,7 до 6,0 кг, овочів - з 9,5 до 8,7 кг, фруктів, ягід, горіхів, винограду залишилося на рівні 3,7 кг, хліба - впало на з 9,3 до 8,0 кг на місяць.

Автор: Олександр Білоус