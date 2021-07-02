В Україні запустили інформаційний бот для тих, хто виїжджає за кордон
В Україні запустили інформаційний бот, який містить відомості про правила в'їзду українців до різних країн, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"В умовах COVID-19 під час планування подорожей обов'язково ознайомтеся з правилами в'їзду для українців на сайті МЗС або за допомогою Corona.Travel.Bot, який миттєво повідомляє про зміни", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для того, щоб відстежувати актуальну інформацію необхідно відправити повідомлення або зі списку вибрати назву країни, яка цікавить; ознайомитися з актуальними правилами; вибрати режим моніторингу, а також підписатися та отримувати повідомлення про оновлення умов в'їзду.
"У Corona.Travel.Bot є два режими моніторингу: 1) стежити за зміною зони - якщо країна поки що закрита для українців, то бот відправить сповіщення про її відкриття (і навпаки); 2) стежити за змінами правил - бот відправляє звіт: які видалили, а які додали", - йдеться в повідомленні.
У ньому уточнюється, що Corona.Travel.Bot бере дані з сайту Міністерства закордонних справ України, тому інформація в ньому офіційна.