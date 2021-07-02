Визначено найбагатшу і бідну країну Європи

Данія є найбагатшою країною в Європейському союзі за величиною фінансових активів сімей, повідомляє "Лента.ру".

Цей показник дорівнює 1,88 мільйона датських крон (300 тисяч доларів). Про це йдеться в звіті Національного банку країни.

Однак у датчан і більше боргів у порівнянні з жителями сусідніх країн. Переважна частина зобов'язань пов'язана з банківською і іпотечною заборгованістю під заставу нерухомості (приблизно 86 відсотків). В цілому фінансові показники датчан майже в три рази перевищують середній показник по ЄС.

Крім того, їх багатство в першому кварталі цього року зросло ще більше, в середньому до 24 тисяч датських крон (3,8 тисяч доларів) на людину. Домогосподарства в Нідерландах займають друге місце за величиною фінансових активів, за ними слідують Люксембург і Швеція. Найбіднішою країною в дослідженні називається Румунія, активи сімей там складають 80 тисяч датських крон (12,7 тисяч доларів).