У ПАР зафіксували рекорд по добовому зараженню на COVID-19

У Південно-Африканській Республіці у п'ятницю, 2 липня, зафіксували 24 270 нових випадків зараження коронавірусу. Це найвищий добовий приріст захворюваності в країні від початку пандемії, повідомляє РБК-Україна.

За інформацією агенції The Associated Press попередній антирекорд з приросту хворих на коронавірус в ПАР встановили в січні - 21 980 людей.

"Ми дійсно перебуваємо в епіцентрі шторму третьої хвилі коронавірусу. За останні 14 днів ми перевершили рівень щоденних інфекцій, за яким спостерігали впродовж перших двох хвиль" , - висловився заступник міністра охорони здоров'я Джо Фахла.

Від початку пандемії у країні на коронавірус захворіли 2 млн людей, 61 332 - померли від ускладнень.

Автор: Даша Харченко