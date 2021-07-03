Ціни на АЗС можуть вирости

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 2 липня надала НАК "Нафтогаз України", повідомляє РБК-Украина.

Про це пише Мінекономіки﻿.

Розрахункові ціни для бензину підвищені з 25,84 гривень до 26,64 гривень за літр, для дизельного палива з 22,23 гривень до 22,55 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривень за літр, дизельного палива - 29,55 гривень за літр.

Нагадаємо, в Україні з 15 травня діє державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.