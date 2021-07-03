У Чехії на зйомках фільму підірвалися люди
У столиці Чехії Празі під час зйомок гостросюжетного фільму прогримів вибух. Унаслідок події серйозно постраждали три члени знімальної групи, повідомляє Обозреватель.
Як iнформує "Чеське радіо", вибухнули декорації на знімальному майданчику. Поранених госпіталізували.
Попередньо встановлено, що НП сталася через неуважність учасників зйомок. Вибухнула хімічна речовина в одному з елементів декорації, бо її не оглянули як слід.
Одному з потерпілих ампутували ноги. Офіційних даних від поліції поки не було.
Раніше в Румунії стався вибух на великому нафтопереробному заводі Petromidia. Тоді кілька людей також постраждали, а роботу підприємства було зупинено.
Також у червні в лондонському метро прогримів вибух, після якого почалася пожежа. Постраждали шість осіб, серед яких поліцейський.