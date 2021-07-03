У Чехії на зйомках фільму підірвалися люди

У столиці Чехії Празі під час зйомок гостросюжетного фільму прогримів вибух. Унаслідок події серйозно постраждали три члени знімальної групи, повідомляє Обозреватель.

Як iнформує "Чеське радіо"﻿, вибухнули декорації на знімальному майданчику. Поранених госпіталізували.

Попередньо встановлено, що НП сталася через неуважність учасників зйомок. Вибухнула хімічна речовина в одному з елементів декорації, бо її не оглянули як слід.

Одному з потерпілих ампутували ноги. Офіційних даних від поліції поки не було.

Раніше в Румунії стався вибух на великому нафтопереробному заводі Petromidia. Тоді кілька людей також постраждали, а роботу підприємства було зупинено.

Також у червні в лондонському метро прогримів вибух, після якого почалася пожежа. Постраждали шість осіб, серед яких поліцейський.