Росіяни везуть до Туреччини новий штам коронавiруса

У Туреччині різко виріс рівень захворюваності на коронавірус відтоді, як у країну було відновлено авіаперельоти для росіян. Якщо ще недавно курортна країна раділа ослабленню карантинних обмежень, то тепер турки наполягають, щоб туристи робили додатковий ПЛР-тест уже після прильоту, повідомляє Обозреватель.

Через спалах штаму Дельта в Росії. Незважаючи на заповнені лікарні та високу смертність всередині РФ, десятки тисяч громадян країни вирушили на моря.

У Туреччині зростає захворюваність після повернення росіян

Близько 120 тисяч росіян прилетіли в Анталію всього через тиждень після відновлення польотів до Туреччини. Досі російська влада так і не дозволила польотів на курорти Єгипту, тому їхнім громадянам нічого не залишається, як змінити холодне море і дорогі готелі Краснодарського краю на поїздки в Туреччину.

Носіння захисних масок на курортах і в готелях формальне. Хоча під час поселення гостям і видають маски, але надягають їх хіба що, спілкуючись на рецепції або при вході в ресторан. Зрозуміло, що на пляжі або за столиками в ресторанах, на прогулянках їх ніхто не носить.

До обмежень на курортах ставляться зневажливо. Джерело: Відпочинок без кордонів

"Ми поки їхали в автобусі до готелю, супроводжувачка кілька разів просила туристів одягнути маски, інакше їх може зупинити поліція. В магазинах усі маски стягують під ніс, тому що жарко. Насправді маскового режиму дотримуються тільки співробітники готелю і місцеві. Туристи плювати хотіли на обмеження" , – розповідає мешканка Московської області Євгенія.

Тепер статистика турецького МОЗ показує, що, хоч по всій країні рівень захворюваності на COVID-19 падає, в провінції Анталія, де розташовані популярні курорти, захворюваність різко пішла вгору.

Турецька Медична асоціація вже заявила, що туристи з країн, де вирує штам коронавірусу Дельта, повинні здавати другий ПЛР-тест, уже після прильоту до Туреччини. А в разі позитивного результату проходити 14-денний карантин.

Після приїзду росіян захворюваність на COVID-19 в Анталії зросла. Джерело: Мінфін

Росіян візьмуть із невизнаним Sputnik V

Однак офіційна влада Туреччини в особі глави МЗС заявляє, що поки жодних змін для в'їзду росіян на курорти не передбачається. Літатимуть з одним ПЛР-тестом, а також прийматимуть туристів, щеплених Sputnik V (вакциною, яка навіть не визнана ВООЗ).

Нагадаємо, що зараз Росія перебуває на другому місці після Великобританії за захворюваністю на коронавірус, у ній вирує штам Дельта. Самі жителі РФ розповідають, що в лікарнях зараз багато тих, хто вже встиг зробити щеплення вітчизняним Sputnik V у лютому. Кілька днів поспіль у РФ фіксують рекорди добової летальності.

Загроза локдауну накрила також окупований Росією Крим. Після відкриття літнього сезону приїхали російські туристи (українців сюди не пускають), і крива захворюваності на COVID-19 пішла вгору. Окупанти не відкидають, що доведеться вводити жорсткий карантин. Адже на відміну від Туреччини, де співробітники готелів та інший персонал щеплений, на півострові вакцинація лише рекомендована.

Незважаючи на спалах COVID-19 у РФ, Туреччина не хоче обмежувати в'їзд росіянам. Джерело: Поїхали з нами

Українці привезуть Дельту від росіян?

НАН України прогнозує, що нова хвиля коронавірусу, найімовірніше, накриє нас у вересні. А враховуючи, що українці також масово відпочивають у Туреччині, де перетинаються з росіянами, очікувати приходу нового штаму і нового спалаху ми можемо навіть раніше – на початку серпня. Так вважає ексглава Українського центру грипу, доктор медичних наук Олександр Гриневич.

Захворюваність в Росії зростає. Джерело: РНБО

"Ось зараз наші туристи туди поїхали, два тижні відпочили, повернулися. Ще два тижні може тривати інкубаційний період, це вже середина липня. Людина перехворіла або легко перенесла цю інфекцію, заразивши рідних. Ще два тижні інкубаційного періоду. І так пішло ланцюжком. На початку – в середині серпня вже може початися підйом захворюваності" , – говорить Гриневич.

Поки в Україні спостерігається спад захворюваності на коронавірус. Медики фіксують лише кілька сотень нових випадків на добу. Але ситуація дуже тендітна і в будь-який момент може змінитися. Тим більше, що перші випадки Дельти вже офіційно зафіксовані в нашій країні. Хворі, до речі, прибули з Росії.