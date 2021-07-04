Єрмак і Нуланд обговорюють залучення США до переговорів щодо Донбасу - Арестович

Залучення США до врегулювання конфлікту на Донбасі в рамках нормандського формату активно обговорюють голова офісу президента України Андрій Єрмак і заступник держсекретаря Вікторія Нуланд. Результати переговорів стануть відомі в серпні, після візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича в ефірі телеканалу "Дом".

"Це технічна можливість (залучення США до переговорів по Донбасу - ред.). Питання, скоріше, полягає в наступному: чи буде досягнута принципова домовленість такого характеру. Зараз між Єрмаком йдуть інтенсивні консультації з Вікторією Нуланд, яка була призначена в США головною по Україні" , - сказав Арестович.

Він зазначив, що йому відомо про контакти Нуланд з російським представником у ТКГ Дмитром Козаком і консультаціях на високому рівні політичних радників.

"Чим вони закінчаться, буде зрозуміло після зустрічі Зеленського з (президентом США Джо - ред.) Байденом. Думаю, в серпні будуть новини" , - додав Арестович.

Він також зазначив, що готуються пропозиції Байдену по розширенню ТКГ.

" Такі варіанти готуються, але ми не можемо їх анонсувати - переговори люблять тишу. Якщо зараз їх проанонсувати, то почнеться інформаційна протидія, дипломатична протидія. І ми можемо не отримати того результату, на який розраховуємо " , - підкреслив Арестович.

Автор: Дмитрий Кузнецов