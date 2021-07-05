Курс валют Нацбанка на 5 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 5 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 4 июля, повысился на 3 коп до 27.41 за 1 доллар.
Евро подешевел на 11 коп до 32.41 за 1 евро.
Курс рубля упал на 4 коп до 3.72 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 13 коп до 37.69 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 29.62 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 7.16 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.412100
|EUR
|Евро
|32.410700
|RUB
|Рубль
|0.371820
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.691600
|CHF
|Швейцарский франк
|29.617100
|PLN
|Польский злотый
|7.158900