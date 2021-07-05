Курс валют Нацбанка на 5 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 5 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 4 июля, повысился на 3 коп до 27.41 за 1 доллар.

Евро подешевел на 11 коп до 32.41 за 1 евро.

Курс рубля упал на 4 коп до 3.72 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 13 коп до 37.69 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 29.62 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 7.16 за 1 польский злотый.