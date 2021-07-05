Байден: США починають повертатися до нормального життя після пандемії

День незалежності США (4 липня) у 2021 році знаменується тим, що країна починає повертатися до нормального життя після пандемії коронавірусу, заявив президент США Джо Байден, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У цьому році 4 липня - особливий день для святкування, тому що ми виходимо з темряви ... пандемії та ізоляції, болю, страху і несамовитих втрат" , - сказав Байден на святковому прийомі в Білому домі.

Він зазначив, що "хоча вірус і не переможений остаточно, він більше не контролює наші життя і не паралізує країну" .

У зв'язку з цим, за його словами, "сьогодні ми як ніколи раніше близькі до того, щоб заявити про перемогу над цим смертельним вірусом" . На підтвердження своїх слів, Байден сказав, що в країні зростає число робочих місць, відновлюється діяльність підприємств, зафіксовано зростання економіки.

Він закликав усіх американців зробити свій внесок в припинення пандемії COVID-19, заявивши, що вакцинація є найкращим захистом від нових варіантів вірусу.

"Це найбільша патріотичне, що ви можете зробити" , - підкреслив президент.

За даними американського університету Джонса Хопкінса, станом на минулу неділю в США з початку пандемії коронавируса було виявлено понад 33,7 млн ​​випадків зараження, жертвами вірусу стали 605,5 тис. Осіб.