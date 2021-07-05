Genesis показав спортивну версію седана G80

Преміальний корейський бренд Genesis продовжує стрімку атаку на конкурентів. У третьому кварталі у сімействі G80 з'явиться версія Sport, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Genesis G80 Sport отримав більш динамічний дизайн у порівнянні зі звичайним седаном.

Genesis G80 Sport отримав більш динамічний дизайн у порівнянні зі звичайним седаном. Джерело: Genesis

Зокрема, автомобіль відрізняється облицюванням радіатора з тонованим хромом та бампером власного дизайну. Темний хром використовується та у інших елементах декору. Особливий шарм новинці надають перфоровані 20-дюймові диски, під якими можуть ховатися чорні або червоні гальмівні супорти.

Особливий шарм новинці надають перфоровані 20-дюймові диски. Джерело: Genesis

Ззаду також з'явився новий бампер з дифузором та парою патрубків у темному хромі. Покупці G80 Sport зможуть замовити новинку в ексклюзивному кольорі Cavendish Red, названого на честь скелі на північному узбережжі острова Принца Едуарда у Канаді.

Ззаду також з'явився новий бампер з дифузором та парою патрубків в темному хромі. Джерело: Genesis

У салоні G80 Sport з'явився новий кермо трьохспиці, а для обробки приладової панелі можуть використовуватися полірований алюміній, карбон або спеціальне покриття з ромбоподібним візерунком. Крім того, в інтер'єрі з'явилися нові спортивні крісла з розвиненою бічною підтримкою, розроблені спеціально для G80 Sport. На вибір пропонується кілька ексклюзивних варіантів оббивки з чорної шкіри з контрастною сірою або червоною стрічкою, а також червона шкіра.

У салоні G80 Sport з'явився новий кермо трьохспиці, а для обробки можуть використовуватися полірований алюміній, карбон або спеціальне покриття з ромбоподібним візерунком. Джерело: Genesis

У дилерів автомобіль очікується у третьому кварталі нинішнього року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.