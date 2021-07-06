У Британії почалася боротьба за магазини

У Великобританії почалася «битва» за мережу продовольчих магазинів Morrisons, бажання купити яку останнім часом висловлювали відразу три конкуренти, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією Bloomberg 5 липня заяву про намір купити Morrisons зробила інвестиційна Apollo Global Management, заснована в 1990 році фінансистом зі скандальною репутацією Леоном Блеком. Сума пропозиції не називається.

Однак відомо, що воно стало вже третім за останні кілька тижнів. 3 липня Morrisons відхилила пропозицію інвестиційного консорціуму на чолі з Fortress Investment Group про покупку контрольного пакета акцій за 6,3 мільярда фунтів (8,7 мільярда доларів).

Ще одним претендентом на покупку Morrison є інвесткомпанія Clayton Dubilier & Rice. Її пропозиція на 5,5 мільярда фунтів теж було відхилено Morrisons, проте в сукупності з іншими створило попит на акції ритейлера. За кілька днів в кінці червня та на початку липня вони зросли в ціні на 12 відсотків.

Можлива покупка Morrisons, якщо вона відбудеться, стане не першою на британському ринку ритейлу за останні місяці. У жовтні 2020 го консорціум братів-мільярдерів Цубера і Моссіна Ісса, а також інвесткомпанії TDR Capital придбав контрольний пакет торговельної мережі Asda, вигравши конкуренцію у американського гіганта Walmart.