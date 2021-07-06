Харківський "Металіст" вперше з 2016 зіграв матч під своєю назвою

Харківський "Металіст" повернувся на футбольне поле і зіграв перший матч під своєю назвою після тривалої перерви, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті клуб.

"Жовто-сині останній раз офіційно виступили в клубних змаганнях українського національного чемпіонату 14 травня 2016 року в домашньому матчі УПЛ проти київського "Динамо". Потім настали 1878 днів лихоліття" , - йдеться на сайті.

Матч відбувся на стадіоні "Сонячний" у П'ятихатках. Тут в рамках передсезонної підготовки команда зустрілася з ФК "Перемога" (Дніпро).

"Гравці нарешті вийшли на поле так само як у минулі славні часи. Правильні кольори, клубна символіка, спонсорський логотип DCH - все повернулося на свої місця. "Металіст" нарешті вдома" , - наголошується на сайті.

Нагадаємо, 29 травня 2021 року Олександр Ярославський, президент ФК "Металіст" у 2005-2012 рр., оголосив про відродження клубу. Того дня харківський клуб другої ліги "Метал" зіграв свій останній матч проти криворізького "Кривбасу", щоб продовжити грати в національній першості вже як ФК "Металіст".

Одночасно в Харкові почалися роботи з відновлення футбольної інфраструктури - стадіону, тренувальної бази, дитячої футбольної академії.

Як відомо, "Металіст" розвивається у форматі приватно-міського партнерства. Інфраструктурні об'єкти перебувають у віданні міста завдяки прийнятому облрадою рішенням.