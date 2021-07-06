Оприлюднили перелік партій, які пройшли б в Раду на виборах

Чотири політичні партії подолали б 5% -ний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради проходили на початку липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, рейтинг партій, які б точно пройшли в Раду, очолює "Слуга народу", за яку готові проголосувати 24,9% респондентів, які визначилися з вибором.

Також до парламенту проходять політична партія "Європейська солідарність", яку готові підтримати 13,5% українців, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,8% та Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 12,3%.

У число партій, рейтинг яких знаходиться на рівні статистичної похибки, увійшли "Сила і честь", яку готові підтримати 4,8% українців, "Радикальна партія" - 4,7%, партія "Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%, "Наші" - 4,3%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,1%, "Партія Шарія" - 3,7%. Рейтинг інших політичних сил - менше 3%.

Соціологічне дослідження проводилося на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 2500 респондентів старше 18 років.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення 30 червня - 3 липня 2021 року.