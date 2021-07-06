В Ісландії опублікували результати експерименту з чотириденним робочим тижнем

В Ісландії підбили підсумки найбільшого в світі експерименту щодо запровадження чотириденного робочого тижня, повідомляє УНИАН.

Результати експерименту вважають "приголомшуючим успіхом".

Дослідники відзначили, що при скороченні робочого часу продуктивність співробітників в більшості випадків залишилася колишньою або навіть зросла. При цьому по ряду показників покращилося благополуччя працівників: у них зменшився рівень стресу, вони стали менше вигоряти, а також змогли налагодити баланс між роботою і особистим життям. Крім того, вони стали краще планувати свій робочий час.

Як проходив експеримент з чотириденним робочим тижнем в Ісландії

Жителі Ісландії підійшли до експерименту з усією серйозністю: у ньому взяли участь 2500 тисячі жителів країни - це приблизно 1% економічно активного населення, проходив він з 2015 по 2019 роки. Сама ініціатива надходила від профспілок.

Умови були прості: стандартні 40 годин робочого часу на тиждень урізали до 35-36 годин, зберігши при цьому працівникам зарплату в повному обсязі.

З урахуванням масштабу акції до вивчення її результатів підключили не тільки місцеві дослідницькі контори, а й мозкові центри з Великобританії.