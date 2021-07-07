11-річний вундеркінд отримав ступінь бакалавра
В Бельгія 11-річний Лорен Сімонс отримав ступінь бакалавра фізики в Антверпенському університеті, повідомляє УНИАН.
Про це пише PsychNewsDaily. Відзначається, що на отримання наукового ступеня хлопчикові знадобився всього рік. Зазвичай це забирає щонайменше три роки.
Як розповів Сімонс журналістам, у квітні минулого року він почав вивчати кілька курсів з класичної механіки і квантової фізики. Це настільки захопило його, що він відклав всі інші свої заняття.
Як стверджує хлопчик, його мета - розгадати таємницю безсмертя. Він вірить, що смертне органічне тіло можна замінити синтетичним аналогом.
"Це перша частина пазла в моїй меті - замінити частини тіла механічними частинами", - пояснив він.
Зараз хлопчик має намір продовжити освіту і отримати в Антверпенському університеті ступінь магістра фізики. При цьому він працює над дисертацією.
Зазначається, що Сімонс закінчив старшу школу і випустився з неї у віці 8 років.