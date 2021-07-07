Перевірити автомобіль стало набагато простіше
VIN-коди зареєстрованих автомобілів стали доступні на єдиному державному вебпорталі – 1 липня Міністерство внутрішніх справ опублікувало набір даних разом з інформацією про унікальний номер автомобіля. Тепер перевірити авто стане набагато простіше, повідомляє Обозреватель.
Про це пише Міністерство цифрової трансформації на своєму сайті. Зазначається, що наразі доступна інформація про понад 820 тисяч авто, які були зареєстровані з 1 січня 2021 року.
Незабаром з'явиться інформація про VIN-коди, починаючи з 2013 року, повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі
"Тепер перевірити авто на вторинному ринку стане простіше, і покупець точно знатиме, яку машину він купує. Власники СТО зможуть бути впевненими в тому, що не мають справи з викраденим автомобілем або завезеними в Україну нелегально і оформленими "за документами". А держава і бізнес зможуть якісніше формувати дорожню політику і проводити ефективний аналіз автомобільного ринку - виявляти тенденції "первинки" і "вторинки", – зазначив міністр.
Наразі VIN-коди, як і інші відомості про автомобілі, можна звантажити лише у форматі CSV Zip. Але популярні сервіси перевірки автомобілів вже працюють над тим, щоб інтегрувати набір даних у свої системи, і цей процес займатиме лічені секунди, повідомили в міністерстві.
Зазначимо, що VIN-код – це унікальний номер автомобіля, що складається з 17 цифр, у комбінації яких зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік його випуску. VIN-коди використовуються в усьому світі за єдиним стандартом.
За допомогою цього унікального номера можна ідентифікувати будь-яку машину у світі й отримати базову інформацію про неї. VIN-код не дасть шахраям використати підробні номери чи документи, адже завдяки йому можна перевірити справжність технічного паспорта.
А також VIN-код дозволяє дізнатися точну дату розмитнення авто та точну кількість попередніх власників автомобіля.