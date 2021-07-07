Оприлюднено мільйонні премії керівництва "Нафтогазу" за збитковий 2020 рік

Члени правління НАК "Нафтогаз" у збитковому для компанії 2020 році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у звіті Комітету з призначень та винагород за 2020 рік. Визначення розміру винагород членів правління – це виключно компетенція наглядової ради Нафтогазу. У своєму листі голова НАКу Юрій Вітренко просить наглядову раду компанії на засіданні розглянути та затвердити підготовлений раніше звіт щодо винагород членів правління.

Так, у 2020 році голова правління Андрій Коболєв отримав 347 млн грн винагороди попри збитки Нафтогазу за підсумками року.

Водночас з цієї суми 338,6 млн грн (9,3 млн дол.) – друга частина виплат, передбачених за перемогу у Стокгольмському арбітражі. З загальної винагороди суто зарплата Коболєва на посаді становила 6,3 млн грн за рік.

Загалом винагорода членів правління складається з базової частини (зарплата та лікарняні), винагороди за виконання роботи на інших ключових посадах у групі Нафтогаз, змінної частини, що включає річну премію та інших виплати.

Відтак за зарплати у 7,4 млн грн, перший заступник голови правління Сергій Перелома отримав ще 24,7 млн грн за "виконання роботи на інших ключових посадах в Групі Нафтогаз" (з них 18,5 млн грн виплачено у квітні 2021 року). Загальна винагорода становила 62,8 млн грн.

Отто Ватерландер, директор з трансформацій, за окладу 8,8 млн грн отримав загальну річну винагороду у 59,5 млн грн. Фіндиректор Петер ван Дріл за окладу 7,4 млн грн – 45,9 млн грн. Директор з юридичних питань Ярослав Теклюк отримав 93,8 млн грн винагороди з урахуванням 5,6 млн грн посадового окладу.

До 21 січня 2020 року членами правління були також Юрій Колбушкін та Микола Гавриленко, вони минулоріч отримали 0,9 млн грн та 0,2 млн грн відповідно.

Водночас у зв’язку з пандемією COVID-19 минулоріч уряд обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць. Це обмеження уряд скасував лише 28 жовтня.

Крім того, група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, хоча у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.