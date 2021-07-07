Виявлено найдавніший орнамент, вiком 51 тис. років
У Німеччині в горах Гарц знайшли статуетку, вирізану з кістки оленя 51 тисячу років тому. На кістку нанесено геометричний орнамент, повідомляє Обозреватель.
Як пише Daily Mail, знахідку зробили біля входу в печеру Айнхорнхеле. На думку археологів, цей артефакт вказує на те, що неандертальці виготовляли символічні предмети з прикрасами. На кістки є насічки, які не утворилися випадково, наприклад, при обробленні.
Сама вирізана статуетка є фалангою гігантського оленя (Megaloceros giganteus), який у давнину мешкав на території Європи.
"Це видатний приклад їхніх когнітивних здібностей. Вигравірувана кістка унікальна для неандертальців. Що робить цей предмет таким цікавим, то це дуже чіткий візерунок і дуже глибокі гравюри. Щоб вирізати шеврони, треба було б близько 90 хвилин", – розповів глава дослідження доктор Дірк Ледер.
Археологи зазначили, що найімовірніше, кістку спершу відварити, щоб пом'якшити і було простіше робити насічки.
"Це показує, що неандертальці були здатні до просунутої та складної поведінки, зокрема до створення художніх вражень. Гравіювання окремих ліній на шеврон візерунку свідчить про концептуальну уяву", – додав Ледер.