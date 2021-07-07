Виявлено найдавніший орнамент, вiком 51 тис. років

У Німеччині в горах Гарц знайшли статуетку, вирізану з кістки оленя 51 тисячу років тому. На кістку нанесено геометричний орнамент, повідомляє Обозреватель.

Як пише Daily Mail﻿, знахідку зробили біля входу в печеру Айнхорнхеле. На думку археологів, цей артефакт вказує на те, що неандертальці виготовляли символічні предмети з прикрасами. На кістки є насічки, які не утворилися випадково, наприклад, при обробленні.

Сама вирізана статуетка є фалангою гігантського оленя (Megaloceros giganteus), який у давнину мешкав на території Європи.

Кістка оленя з вирізаним орнаментом. Джерело: Nature Ecology & Evolution

"Це видатний приклад їхніх когнітивних здібностей. Вигравірувана кістка унікальна для неандертальців. Що робить цей предмет таким цікавим, то це дуже чіткий візерунок і дуже глибокі гравюри. Щоб вирізати шеврони, треба було б близько 90 хвилин" , – розповів глава дослідження доктор Дірк Ледер.

Археологи зазначили, що найімовірніше, кістку спершу відварити, щоб пом'якшити і було простіше робити насічки.