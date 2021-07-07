7 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

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Пам'ятні дати 7 липня, річниці та події

У 1891 році компанія «American Express» запатентувала дорожній чек, що послужив прообразом сучасних кредитних карт. Історія даного документа наступна: в 1880-х роках президент компанії «American Express» Фарго відправився подорожувати по Європі. Але відпочинок був безнадійно зіпсований через нескінченні проблеми, пов'язані з використанням кредитних листів для отримання грошей. Повернувшись з поїздки, він доручив голові відділу з перевезень придумати щось зручне. Так і з'явилися дорожні чеки. Спочатку це нововведення було сприйнято з деяким побоюванням, і в перший рік компанія продала тільки 248 чеків на трохи більше 9 тисяч доларів. До 1909 року річний обсяг продажів дорожніх чеків досяг 23 мільйонів доларів.

7 липня 1881 вперше була надрукована казка «Піноккіо» в римському «журналі для дітей».

У 1980 році в цей день був здійснений перший переліт через Ла-Манш літаком на сонячних батареях.

Яке сьогодні церковне свято

7 липня - Івана Купала (Іванов день, Купальська ніч) - одне з головних слов'янських свят, що збігається з Різдвом Іоанна Хрестителя. По доданню - в цей день цвіте папороть, але ось тільки квітки ніхто ніколи не бачив. Купальських обрядів маса - плетіння вінків, прикраса зеленню жител, перестрибування через багаття, обливання водою, ворожіння, нічні безчинства. Це свято прийшло з часів язичництва. Відзначають його і деякі європейські країни, але ось тільки за старим стилем, в дні літнього сонцестояння.

Що сьогодні не можна робити

У купальську ніч не варто спати. Поруч з відкритою водою не можна перебувати вагітним, людям похилого віку і дітям. На Івана Купала нічого не займають і не дають в борг - інакше сім'ю чекає бідність. Ще не можна піднімати цінні предмети, знайдені на дорозі.

Прикмети на 7 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

трава сильно пахне - незабаром буде дощ;

вранці багато роси - до хорошого врожаю огірків;

багато зірок у ніч на Івана Купала - буде багато грибів;

дощ - через п'ять днів буде спекотна погода.

Іменини 7 липня

Іменини в Антона, Івана, Якова та Микити.