США закликали до єдності через півроку після штурму Капітолію

США закликали до єдності через півроку після штурму Капітолію

Президент США Джо Байден, через пів року після штурму Капітолію, закликав американців співпрацювати один з одним "в ім'я загального блага", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це не було інакомисленням. Це був безлад. Це створило екзистенційну кризу і перевірку того, чи зможе наша демократія вижити", - йдеться в заяві Байдена, опублікованому Білим домом.
"Хоча це потрясло і засмутило націю і світ, шість місяців потому, ми можемо однозначно сказати, що демократія дійсно затріумфувала і що ми всі повинні продовжувати роботу по її захисту та збереженню", - зазначив він.

За його словами, для цього потрібні люди "доброї волі і мужності, щоб протистояти ненависті, брехні і екстремізму, які привели до цього жорстокого нападу".

"Це вимагає, щоб всі ми працювали разом - демократи, республіканці і незалежні - в ім'я загального блага, щоб відновити порядність, честь і повагу до верховенства закону", - додав президент США.

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