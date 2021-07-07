Кулеба назвав "Люблінський трикутник" альтернативою "російському світу"

"Люблінський трикутник" є альтернативою так званого ﻿"російського світу"﻿ в східній частині Європи. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму відеозверненні щодо зустрічі глав МЗС країн "Люблінського трикутника", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу, що "Люблінський трикутник" - це, по суті, альтернатива "руському миру" в цій частині Європи. Безумовно, ми б дуже хотіли, щоб там стояла 4-я підпис, підпис демократичної Білорусі, але поки її немає, ми будемо працювати втрьох. Але будемо працювати так, щоб наближати той момент, коли й Білорусь замість "руського мира" вибере "Люблінський трикутник", вибере простір демократії, свободи та спільного європейського майбутнього", - зазначив Кулеба.

Відзначимо, що крім України в проєкт "Люблінський трикутник" входять також Польща і Литва.