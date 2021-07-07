Названо знаки Зодіаку, яких практично неможливо завоювати

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які швидко до себе не підпускають. І вже тим більше вони не відкриють вам серце в перші дні знайомства, повідомляє УНИАН.

Телець

Тельці люблять, щоб за ними доглядали, тому не кличте їх у стосунки, в яких не буде прогулянок в парку, кіно і романтичних вечерь. Також вони цінують спокій. І якщо раптом ви вирішите порушити їх спокій, Тельці розвернуться і підуть по-англійськи.

Діва

Якщо ви хочете бути поруч з Дівою, то запасіться терпінням. Ви повинні бути готові до змін, бо ці люди захочуть вас під себе підім'яти.

Козоріг

Ці люди дуже терплячі, але і від свого партнера чекають того ж. Їм складно висловлювати свої почуття, але тиснути на них не можна. Плюс в тому, що вони будують стосунки вдумливо, тому рідко помиляються.