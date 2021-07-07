Вітренко назвав прийнятну гарантію для запуску "Північного потоку-2"

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав прийнятну для України гарантію для запуску російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, Євросоюз має гарантувати збереження транзиту газу через територію України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив Вітренко під час виступу на форумі "Україна 30".

"Для нас важливо фізично зберегти транзит, щоб він йшов через Україну... Ми не хочемо ще один Будапештський меморандум. Ми маємо надію, що європейські компанії забронюють відповідні потужності і будуть отримувати газ фізично на кордоні України з Росією. Це буде гарантією того, що газ буде йти через Україну і після 2024 року, коли закінчується поточний контракт з "Газпромом" , - сказав він.

За словами глави "Нафтогазу", така вимога України пов'язана з тим, що російський "Газпром" - це велика кількість ризиків, оскільки Росія дуже часто не дотримується контрактних зобов'язань.

Водночас Вітренко наголосив, що російський проект "Північний потік-2" - це питання не економіки, а безпеки та політики.

"Північний потік-2" - газопровід, який повинен з'єднати Росію та Німеччину через Балтійське море. Україна виступає проти цього газопроводу, оскільки він ставить під загрозу транзит російського газу через українську територію. Якщо Росія відмовиться від транзиту, це стане загрозою для економіки та безпеки України.

Автор: Дмитро Левицький