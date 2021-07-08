Маск показав посадку Falcon-9: вражаюче відео

Інженер й винахідник, а також засновник компанії SpaceX поділився відеороликом, на якому продемонстрував момент приземлення ракети Falcon-9. Раніше посадку можна було побачити виключно у поганій якості під час прямої трансляції космічного агентства, повідомляє РБК-Украина.

На відеоролику можна побачити момент приземлення багаторазової ракети-носія Falcon-9 на майданчик.

High res landing Falcon landing video pic.twitter.com/8CPuH87JYv — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2021

Варто відзначити, що Falcon-9 складається з двох ступенів. Перший ступінь після кожної космічної операції - повертається на Землю. Другий - є дещо зменшеною версією першого, однак, зі свого боку, після від'єднання продовжує підйом на заплановану орбіту. Після того, як він її досягне, конструкція відштовхує корисне навантаження, вмикає двигуни, направляється у бік атмосфери й поступово згорає.

Сьогодні, Ілон Маск використовує Falcon-9 в рамках місії Starlink - проєкту, який полягає в розробці високопродуктивної супутникової платформи задля поширення широкосмугової мережі у віддалених від комунікацій місцях.