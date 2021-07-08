Євро-2020: воротаря Данії намагалися засліпити

Уболівальники збірної Англії світили лазерною указкою в обличчя Касперу Шмейхелю, попри це кіпер данців відбив 11-метровий у виконанні Гаррі Кейна, повідомляє Сегодня.

Англійські фанати під час півфінального матчу Євро-2020 проти Данії 2:1 заважали данському воротареві Касперу Шмейхелю лазерною указкою. Зокрема, його намагалися засліпити під час пенальті, призначеного в овертаймі.

Незважаючи на потрапляння лазером прямісінько в обличчя, Шмейхель відбив 11-метровий у виконанні Гаррі Кейна, проте з добивання кіпер все ж пропустив м'яч від форварда Тоттенгема, який виявився для Англії переможним.

Нагадаємо, що пенальті, призначений у ворота Данії після падіння Стерлінга, викликало бурхливі суперечки. Як ми писали раніше, Моурінью в шоці від того, як Англію протягли до фіналу Євро.

"Пенальті на Стерлінгу точно не було" , – заявив Жозе.

У Стерлінга пірнання як у Фелпса, а на VAR була королева Єлизавета II – така реакція соцмереж на скандальний пенальті на користь Англії.

При цьому сам Стерлінг запевняє, що пенальті було чисте.

"Я увійшов до штрафного майданчика, а Меле виставив ногу і зачепив мене" , – каже Рахім.

Нагадаємо, у фіналі Євро, 11 липня на "Вемблі", Англія зіграє з Італією.