Де хочуть працювати українські заробітчани

Українські трудові мігранти найбільше цікавляться можливістю працювати у Німеччині, Польщі та Чехії, повідомляє Европейская правда.

"Вчергове більшість іноземців зацікавлена можливістю переїхати працювати до Німеччини (51%), Польща — на другому місці, тут хоче продовжувати роботу 48% респондентів" , - йдеться у спільному дослідженні агентства EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

У травні 2021 року понад 30% трудових мігрантів в Польщі визнали, що шукали роботу також і в інших державах. У вересні цей показник був на третину нижчий. Це означає, що кількість іноземців, котрі хотіли б працювати за межами Польщі, наближається до рівня перед пандемією (тоді цей відсоток був дещо більший — 31%).

Високо в рейтингу оцінені Чехія (26%), США (25%), Канада (23%) і Норвегія (21%).

"Це — серйозний сигнал для Польщі: вона не зможе конкурувати рівнем зарплатні із багатшими країнами Євросоюзу, проте досі перевагою Варшави були якраз ліберальні правила працевлаштування громадян України" , - зазначають автори дослідження.

Вони також наголошують, що українські працівники отримують цікаві пропозиції не лише з Польщі, але й з Фінляндії чи навіть країн Балтії.