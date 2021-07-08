СБУ заявила про багатомільйонні розкрадання бюджетних коштів у "Київавтодорі"

Служба безпеки України задокументувала масштабне розкрадання бюджетних коштів посадовцями комунальної корпорації "Київавтодор", повідомляє Украинская правда.

За інформацією спецслужби, лише одна із закупівель цього підприємства завдала столичному бюджету збитки на понад 20 мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що у жовтні-листопаді 2020 року "Київавтодор" закупив всесезонні машини для літнього та зимового утримання доріг. За результатами проведених тендерів компанія уклала договори з підпорядкованою їй комерційною структурою. Предмет договору - поставка 24 дорожніх комбінованих машин на загальну суму 141 млн грн.

За попередніми оцінками, закупівлю здійснено за значно завищеними цінами. У такий спосіб лише цією закупівлею Київавтодор завдав збитки столичному бюджету на більше ніж 20 млн грн, кажуть в СБУ.

У межах кримінального провадження 8 липня було проведено низку обшуків у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор", в офісах комерційних структур та за місцями фактичного проживання фігурантів справи.

Правоохоронці вилучили фінансову документацію, електронні носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

Слідчі дії тривають.