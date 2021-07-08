Китай запустив перший в світі поїзд зі скляною підлогою

Перший в світі підвісний поїзд зі скляною підлогою запустили в Китаї – в столиці провінції Сичуань місті Ченду, повідомляє Сегодня.

Потяг Dayi Air Rail Project працює на відновлюваної енергії та може розганятися до 80 кілометрів на годину – це рівно стільки ж, скільки у поїздів метро. В салон одночасно можуть поміститися 120 пасажирів.

Поїзд важить близько 2,5 тонни, що на 0,5 тонни менше, ніж вага традиційних поїздів. Як джерело енергії використовуються літієві батареї, що заряджаються зеленою електрикою.

Вікна у вагонах і прозора підлога гарантують масу вражень від подорожі. Стеля потяга не прозора. В цілому кут огляду становить 270 градусів.

Наразі у поїзда чотири зупинки: Дайі, Гуанхуа, Суцзячжень і Анрен. Маршрут становить 11,5 км.

Очікується, що такий підвісний поїзд стане не тільки ще одним видом громадського транспорту, але і визначною туристичною пам'яткою.