Росіяни знову заполонять курорти Єгипту: скасувано заборону на чартери

Президент Російської Федерації Володимир Путін скасував заборону на польоти чартерів до Єгипту. Так, росіяни знову відпочиватимуть на єгипетських курортах, повідомляє РБК-Украина.

Путін, підписавши документ, скасував дію двох документів. Зокрема, про тимчасову заборону повітряних перевезень росіян на територію Єгипту і зняття заборони на регулярні перельоти в Каїр.

Зазначимо, що авіасполучення між РФ і Єгиптом було повністю перервано в листопаді 2015 року після теракту на борту літака, що летів з Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург. Тоді жертвами стали 224 людини. У ФСБ назвали подію терактом.