Знайдений новий засіб проти небезпечної хвороби печінки

Російські біологи Сколковского інституту науки і технологій та Інституту біології розвитку РАН, а також їх українські колеги знайшли нове потенційне лікарський засіб проти фіброзу печінки - небезпечного захворювання, при якому нормальні тканини печінки замінюються сполучними, повідомляє Лента.Ру.

Відомо, що гальмування синтезу гіалуронової кислоти за допомогою кумарин-4-метілумбелліферона (4MU) робить позитивний вплив на тварин моделях фіброзу, запалення, раку і метаболічного синдрому. Тому дослідники провели пошук більш специфічних інгібіторів гіалуронансінтаз (ГАС), тобто ферментів, що беруть участь в синтезі гіалуронової кислоти. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Glycobiology.

Вчені виявили схожість між ферментами хітісінтазамі (синтезують хітин у комах) і гіалуронансінтазамі, тобто активна речовина інсектицидів гіпотетично може бути використано також проти синтезу гіалуронової кислоти. Щоб перевірити це припущення, дослідники протестували кілька недавно синтезованих сполук кумарину і комерційних інгібіторів синтезу хітину для пригнічення гіалуронової кислоти на культурі клітин.

Виявилося, що інгібітор синтезу хітину етоксазол ефективно знижував вироблення кислоти і запобігав утворенню колагенових волокон в моделі фіброзу печінки у мишей. Крім цього захворювання, такі речовини можуть виявитися корисними в боротьбі з метаболічним синдромом і раком.