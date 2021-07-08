У Києві Tesla врізалася в маршрутку: відео ДТП
У Києві автомобіль Tesla влетів у маршрутний автобус з пасажирами в салоні - аварія сталася сьогодні вдень у Святошинському районі на масиві Новобіличі, повідомляє РБК-Україна.
В мережі опублікували відео з місця ДТП. Судячи зі значної вм'ятини в боці маршрутки, показаної на кадрах, водій "Тесли" рухався з дуже великою швидкістю. Так, в результаті зіткнення в автобусі помітні практично наскрізні діри на місці удару. Та й на легковику з харківськими номерами, що стоїть поруч з бусом, була повністю пошкоджена передня частина, "здувся" капот, 8 липня передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook..
Також зазначається, що розігнатися Tesla не завадили два "лежачих поліцейських" і пішохідний перехід, які розташовані перед виїздом з Корсунської на Генерала Наумова, де і сталася аварія.
Дісталося автобусу, який їхав за маршрутом №200к (вул.Гаршина - вул. Ушакова). Щодо травмованих і постраждалих в результаті ДТП наразі інформації немає.
У мережі активно обговорюють ДТП з маршруткою і, як вважалося, одним з найбезпечніших автомобілів - "Теслою". У коментарях із сарказмом висловлюють думку, що водієві "американця" не варто було зупинятися на зборі коштів на престижне авто, а потрібно було б і вивчити ПДР.
- Зайве підтвердження, тому що якщо прокладка між кермом і сидіння без мізків, навіть найрозумніший ШІ не врятує...
- Тесла рухалася зі швидкістю гіперлупа... Або SpaceX
- А говорили що Тесла гальмує перед перешкодами
- Ілон Маск машину до цього не готував!
- Понаставляють маршрутки де попало. Нормальним тачкам їздити ніде...
- Після відвідування майстрів у гаражах, "Тесла" більше не гальмує перед перешкодами.
Автор: Володимир Костирін