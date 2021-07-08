У Києві Tesla врізалася в маршрутку: відео ДТП

У Києві автомобіль Tesla влетів у маршрутний автобус з пасажирами в салоні - аварія сталася сьогодні вдень у Святошинському районі на масиві Новобіличі, повідомляє РБК-Україна.

В мережі опублікували відео з місця ДТП. Судячи зі значної вм'ятини в боці маршрутки, показаної на кадрах, водій "Тесли" рухався з дуже великою швидкістю. Так, в результаті зіткнення в автобусі помітні практично наскрізні діри на місці удару. Та й на легковику з харківськими номерами, що стоїть поруч з бусом, була повністю пошкоджена передня частина, "здувся" капот, 8 липня передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook..

Також зазначається, що розігнатися Tesla не завадили два "лежачих поліцейських" і пішохідний перехід, які розташовані перед виїздом з Корсунської на Генерала Наумова, де і сталася аварія.

Дісталося автобусу, який їхав за маршрутом №200к (вул.Гаршина - вул. Ушакова). Щодо травмованих і постраждалих в результаті ДТП наразі інформації немає.

У мережі активно обговорюють ДТП з маршруткою і, як вважалося, одним з найбезпечніших автомобілів - "Теслою". У коментарях із сарказмом висловлюють думку, що водієві "американця" не варто було зупинятися на зборі коштів на престижне авто, а потрібно було б і вивчити ПДР.

Зайве підтвердження, тому що якщо прокладка між кермом і сидіння без мізків, навіть найрозумніший ШІ не врятує...

Тесла рухалася зі швидкістю гіперлупа... Або SpaceX

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Автор: Володимир Костирін