Шмигаль очікує членство в ЄС і НАТО через 5-10 років

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що через 5-10 років Україна може стати членом ЄС і НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв'ю литовській телерадіокомпанії LRT.

"Україна прагне приєднатися до ЄС і НАТО в найближчому майбутньому, і ми очікуємо членства через 5-10 років. Послідовне впровадження реформ є важливою передумовою майбутнього України в Європі - ми наполегливо працюємо над цим питанням і досягли значного прогресу. Звичайно, членство України в ЄС залежить не тільки від нас самих, але і від інших 27 країн" , - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що ЄС щорічно подає звіт про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, в якому оцінюються досягнення України щодо впровадження реформ.

За його словами, європейські партнери відзначають, що навіть в складних умовах минулого року, попри дестабілізаційні дії Росії, конфлікт на Сході та спалах пандемії коронавірусу, Україна демонструє прогрес на своєму шляху до реформ.

"Тобто, наш рух до членства України в ЄС не зупиняється. Зараз для нас однією з головних цілей є поступова інтеграція до внутрішнього ринку ЄС" , - сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що українська армія зараз є однією з найбільш професійних і потужних на європейському континенті.