Шмигаль очікує членство в ЄС і НАТО через 5-10 років
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що через 5-10 років Україна може стати членом ЄС і НАТО, повідомляє Європейська правда.
Про це він сказав в інтерв'ю литовській телерадіокомпанії LRT.
"Україна прагне приєднатися до ЄС і НАТО в найближчому майбутньому, і ми очікуємо членства через 5-10 років. Послідовне впровадження реформ є важливою передумовою майбутнього України в Європі - ми наполегливо працюємо над цим питанням і досягли значного прогресу. Звичайно, членство України в ЄС залежить не тільки від нас самих, але і від інших 27 країн", - зазначив Шмигаль.
Він нагадав, що ЄС щорічно подає звіт про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, в якому оцінюються досягнення України щодо впровадження реформ.
За його словами, європейські партнери відзначають, що навіть в складних умовах минулого року, попри дестабілізаційні дії Росії, конфлікт на Сході та спалах пандемії коронавірусу, Україна демонструє прогрес на своєму шляху до реформ.
"Тобто, наш рух до членства України в ЄС не зупиняється. Зараз для нас однією з головних цілей є поступова інтеграція до внутрішнього ринку ЄС", - сказав Шмигаль.
Також він зазначив, що українська армія зараз є однією з найбільш професійних і потужних на європейському континенті.
"Це не тільки заслуга України, це також результат співпраці з країнами-членами НАТО. Яскравий приклад - навчання наших бійців на Яворівському полігоні", - сказав прем'єр.