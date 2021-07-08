Україна втрачає третину ВВП через корупцію - Блінкен

Україна втрачає третину Внутрішнього валового продукту (ВВП) через проблеми з корупцією. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу на конференції Ukraine Reform Conference, яка пройшла у Вільнюсі – столиці Литви, повідомляє Факти.ICTV.

Блінкен підкреслив, що США підтримують зусилля України у боротьбі з корупцією.

"Приблизно 30% українського ВВП втрачається через корупцію. Може й більше… Це передплата за енергетику, недообслуговування українських лікарень та шкіл, а також хабарі".

Державний секретар Штатів наголосив, що демократія та боротьба з корупцією мають стати найважливішими питаннями для майбутнього України. Державний секретар позитивно висловився щодо реформи децентралізації. На його думку, завдяки ініціативі уряд стає більш жвавим.

Він наголосив, що боротьба з корупцією є також пріоритетом для США. Блінкен навів приклад вдалої співпраці між Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерством цифрової трансформації.

Очільник Державного департаменту США назвав п’ять основних кроків для України, які призведуть до покращення. Це: