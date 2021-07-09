Карасьов напророкував зростання рейтингу непарламентських партій

Політичний експерт Вадим Карасьов вважає, що українці розчарувалися в що знаходяться в Раді партіях, тому зростання підтримки непарламентських партій буде продовжувати рости, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Підтримка непарламентських партій буде продовжувати рости, оскільки українці розчарувалися в політсили, представлених у Верховній Раді" , - написав він на своїй сторінці в Фейсбук в четвер.

Посилаючись на результати останніх опитувань, політексперт відзначає перехід частини втрачених голосів від парламентських партій до непарламентських і нових партій.

"За результатами опитування п'ять таких партій набирають більше 4% і знаходяться на межі проходження в Раду "УД﻿АР Віталія Кличка", партія Мураєва "Наші", "Українська стратегія Гройсмана", Радикальна партія і "Сила і честь ", - зазначив Карасьов.

Він також вважає, що великий приріст рейтингу можуть отримати партії з високим рівнем довіри та сильним лідером.

"На прикладі партії "УДАР" Кличка можна простежити внаслідок чого непарламентські партії можуть зробити ривок: сильний лідер з високим рейтингом довіри та активна робота. Одним з "донорів" голосів для партії став розчарований електорат "Голосу" , - написав експерт.

Карасьов також зазначив, що в порівнянні з квітнем трохи впали рейтинги "ЕС" (13,5%), ОПЗЖ (12,8%) і "Батьківщини" (12,3%). Він висловив упевненість у продовженні даної тенденції.