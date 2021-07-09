Новые платежки: за отопление платить летом

Начиная с июля киевляне будут получать платежки, в которых можно будет наперед оплатить счета за "тепло" будущего отопительного сезона, повідомляє UBR.

В квитанциях за июнь появится "отдельная строка с рекомендованным авансовым платежом за отопление", сообщила Киевская государственная городская администрация (КГГА).

Зачем нужны авансовые платежи за "тепло"

В мэрии напомнили, что с 20 мая в Украине прекратил действовать механизм положения специальных обязанностей (ПСО) на поставку природного газа для предприятий теплокоммунэнерго. Из-за этого "Нафтогаз Украины" изменил условия и стоимость закупки газа, отменив механизм наложенного платежа.

"Это создает кризисную ситуацию, учитывая отсутствие оборотных средств. Ведь потребители платят за предоставленные услуги на условиях последующей оплаты, то есть с отсрочкой в 20 дней после получения услуг" , – объяснили в КГГА.

По словам директора СП "Энергосбыт" (входит в КП "Киевтеплоэнерго") Константина Лопатина, сумма рекомендованного платежа определяется на основе прогнозируемого объема потребления в определенном расчетном периоде. Это – около 10 грн/кв. м отапливаемой площади. Он отметил, что данный механизм позволит избежать накопления долгов и штрафных санкций за просрочку оплаты за отопление. По данным КГГА, общий долг киевлян за потребленное тепло и горячую воду составляет 3,6 млрд грн.

В то же время замглавы Киевгосгорадминистрации Петр Пантелеев предупредил, что в Киеве и ряде других городов страны тарифы на отопление и горячую воду могут вырасти на 30-40%.

Будут ли киевляне платить за тепло авансом

Глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко раскритиковал планы столичных властей.

"Я не вижу в этом никакой перспективы. Люди не платят не потому, что не хотят, а потому, что нет денег" , – подчеркнул он.

Согласно его прогнозам, рост тарифов в Киеве приведет к дальнейшему увеличению задолженности за коммуналку.

"При этом рост будет серьезный" , – предположил Олег Попенко.

По его оценкам, в среднем тарифы увеличатся от 40% до 75%. А долги потребителей за коммуналку вырастут до 100-110 млрд уже в этот отопительный период.

Соучредитель Фонда энергетических стратегий (ФЭС) Юрий Корольчук выразил в разговоре с UBR.ua другое мнение.

"Есть и психологический фактор – человек невольно будет платить летом, поскольку сумма формально меньше. Плюс зимой, когда большой одноразовый месячный платеж, то потребитель может не иметь достаточно средств, потому что их потратил летом-осенью. А так – потребитель уже эти деньги не потратит на отдых, на кино, на кафе, а заплатит за тепло. Примитивно, но действенно" , – заявил он, отметив, что "объективно отопление важнее "развлечений".

По его прогнозам, авансовые платежи за тепло должны уменьшить рост задолженности за тепло. В том, что подобный долг будет, он не сомневается. Ведь тариф на отопление вырастет, при этом далеко не все украинцы сохранили свои доходы и не все получат субсидии.

Сколько нужно будет платить за "тепло" летом и зимой

Эксперт в сфере энергетики и ЖКХ Мария Яковлева ожидает, что киевлянам поднимут расценки "на тепло" на 30-45%.

В связи с отменой механизма ПСО производители тепла уже сейчас начали готовить "кошельки потребителей" к отопительному сезону. Цена "тепла" поднимется с 1640 грн до 2433,90 грн, поэтому киевские власти уже предлагают киевлянам начинать оплачивать авансовые платежи, объясняет эксперт.

По ее подсчетам, потребление средней двухкомнатной "хрущевки" площадью 50 кв. м при наличии в доме теплового счетчика и практически полном отсутствии термомодернизации составляет приблизительно 1,25 гигакалорий в месяц. По новым ценам счет достигнет около 3042 грн/мес.

Аванс нужно будет платить ежемесячно по 500 грн. Таким образом до отопительного сезона согласившийся на такой подход потребитель заплатит около 2 тыс. грн аванса. А вот какие суммы нужно будет платить в отопительный сезон – пока неизвестно, констатировала она.

В то же время Мария Яковлева поставила ряд важных, по ее мнению, вопросов. Например, будут ли у людей деньги и за что именно нужно платить "такие заоблачные суммы"? Получат ли потребители новую качественную услугу? Станет ли теплее в наших домах? Придет ли в наши дома зеленая энергетика? Что сделано, чтобы украинцы потребляли меньше энергоресурсов? На все эти и массу подобных вопросов она ответила отрицательно.

"Мы все заплатим за устаревшую, насквозь прогнившую систему отопления, за троекратные потери энергоносителя от источника, где вода – 180 градусов Цельсия, а до нашего дома она доходит 55-60 градусов Цельсия, за отдельные вечнозеленые улицы в зимний мороз в нашем городе. За то, что власть вместо того, чтобы помочь каждому своему гражданину установить дома солнечную батарею, тепловой насос и утеплить дом, создала очередной доходный бизнес олигархам", – заявила Мария Яковлева.

По ее оценкам, у 60-80% населения Украины денег "на невероятно-завышенные" тарифы не будет – это все "потенциальные субсидианты". При этом, отметила она, в госбюджете при дефиците в 250 млрд грн вряд ли найдется "лишних 100-150 млрд грн на субсидии".

Как можно решить проблему долгов за отопление

Эксперт в сфере энергетики и ЖКХ предложила вместо авансовых платежей создать государственные масштабные программы по энергоэффективности. При этом обязательным условием нужно указать использование возобновляемых источников энергии и утепление дома.

Государству необходимо профинансировать не менее 70% расходов на эти мероприятия. Кроме того, уверена Мария Яковлева, нужно провести "реальную демонополизацию энергетических рынков и создать настоящую конкуренцию".