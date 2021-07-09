У США жінка опинилася при смерті після вакцинації

Жінка зі штату Вірджинія в США розповіла про великий крововилив в мозок після щеплення вакциною від коронавірусу компанії Moderna, повідомляє Лента.Ру.

Барбара Оранделло (Barbara Orandello) зазначила, що отримала другу дозу препарату від COVID-19 3 березня. На наступний день вона прокинулася з сильним болем в правому оці. Незабаром стан американки погіршився, і вона фактично виявилася при смерті.

Співробітники невідкладної медичної допомоги доставили Оранделло на вертольоті в лікарню у важкому стані.

"Вони сказали моєму синові: "Ми нічого не зможемо зробити, просто відпусти її ", - сказала жінка.

За її словами, у лікарів не було надії на її порятунок. Однак родичі наполягли на операції, завдяки якій американка вижила.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи назвав заяву Оранделло політичною і закликав населення США не реагувати і продовжити вакцинацію для порятунку себе і своїх сімей. При цьому сама постраждала наголосила, що люди повинні мати повну інформацію про можливі побічні ефекти від препаратів проти коронавірусу.